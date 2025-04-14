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У Києві дрон РФ знищив склад фармацевтичної групи "Кусум": які збитки (ФОТО)

знищений склад групи Кусум
Дрон знищив склад фармацевтичної групи "Кусум". Фото: ДСНС Києва

Уранці 12 квітня 2025 року внаслідок прямого влучання російського дрону у Києві було повністю знищено аптечний склад фармацевтичної групи “Кусум”, що належить компанії ТОВ "Гледфарм ЛТД".

Про це йдеться в релізі компанії.

Зазначається, що на об'єкті зберігалися готові лікарські засоби, активні фармацевтичні субстанції, допоміжні компоненти для виготовлення препаратів, а також нове виробниче обладнання. Попередньо збитки оцінюються у близько 1 мільярд гривень.

Фото 2 — У Києві дрон РФ знищив склад фармацевтичної групи "Кусум": які збитки (ФОТО)

У своєму офіційному зверненні представники "Кусум" підкреслили, що попри втрати, компанія працює над відновленням логістичних ланцюгів і постачання лікарських засобів.

Фото 3 — У Києві дрон РФ знищив склад фармацевтичної групи "Кусум": які збитки (ФОТО)

Додамо, група фармацевтичних компаній "Кусум" — це міжнародна компанія, яка об'єднує понад 2000 фахівців у різних країнах, зокрема в Україні, Індії, Молдові, Казахстані, Узбекистані, Філіппінах, М’янмі, Мексиці та Кенії.

До складу групи входять чотири сучасні заводи: три в Індії та один в Україні, а також два власні науково-дослідні центри. Компанія виробляє понад 100 брендів лікарських засобів. Понад 60 лікарських засобів виробництва "Кусум Фарм" зареєстровано в Україні. ​

В Україні виробничі потужності компанії зосереджені на заводі "Кусум Фарм" у Сумах. Підприємство спеціалізується на виробництві нестерильних лікарських засобів у твердих та рідких формах для перорального застосування.

Автор:
Тетяна Гойденко