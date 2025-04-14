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В Киеве дрон РФ уничтожил склад фармацевтической группы "Кусум": какие убытки (ФОТО)

кусум
Дрон уничтожил склад фармацевтической группы "Кусум". Фото: ГСЧС Киева

Утром 12 апреля 2025 года в результате прямого попадания российского дрона в Киеве был полностью уничтожен аптечный состав фармацевтической группы Кусум, принадлежащей компании ООО "Глэдфарм ЛТД".

Об этом говорится в релизе компании.

На объекте хранились готовые лекарственные средства, активные фармацевтические субстанции, вспомогательные компоненты для изготовления препаратов, а также новое производственное оборудование. Предварительно ущерб оценивается около 1 миллиарда гривен.

Фото 2 — В Киеве дрон РФ уничтожил склад фармацевтической группы "Кусум": какие убытки (ФОТО)

В своем официальном обращении представители "Кусум" подчеркнули, что, несмотря на потери, компания работает над восстановлением логистических цепей и поставок лекарственных средств.

Фото 3 — В Киеве дрон РФ уничтожил склад фармацевтической группы "Кусум": какие убытки (ФОТО)

Добавим, группа фармацевтических компаний "Кусум" — это международная компания, объединяющая более 2000 специалистов в разных странах, в частности в Украине, Индии, Молдове, Казахстане, Узбекистане, Филиппинах, Мьянме, Мексике и Кении.

В состав группы входят четыре современных завода: три в Индии и один в Украине, а также два собственных научно-исследовательских центра. Компания производит более 100 брендов лекарственных средств. Более 60 лекарственных средств производства "Кусум Фарм" зарегистрировано в Украине. ​

В Украине производственные мощности компании сосредоточены на заводе Кусум Фарм в Сумах. Предприятие специализируется на производстве нестерильных лекарственных средств в жестких и жидких формах для перорального применения.

Автор:
Татьяна Гойденко