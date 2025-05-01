Українці активніше інвестують у здоров'я та обирають дешевші бренди – дослідження

Українці через економічні труднощі переважно обирають дешевші товари, хоча молодь проявляє інтерес до преміум-сегменту. Також після періоду обережності зростає спонтанність покупок. У витратах пріоритетними є продукти, ліки та комунальні послуги.

Про це свідчать результати дослідження компанії Gradus Research.

У центрі уваги опинилися особливості адаптації українців до тривалого стресу, нові моделі їхньої купівельної поведінки та значні зміни у життєвих пріоритетах.

Турбота про себе як стратегія виживання

Високий і тривалий стрес, що завис на позначці близько 90% і не знижується, змусив українців активніше інвестувати час у здоров'я. 52% опитаних відзначають, що догляд за собою вимагає більше зусиль, ніж раніше. Водночас 39% респондентів зізнається у відчутті емоційного вигорання.

Ціна важливіша за бренд

На тлі економічних викликів українці дедалі частіше орієнтуються на вартість товарів. 64% опитаних споживачів обирають дешевші бренди, тоді як лише 25% — дорожчі. Примітно, що водночас молодь — представники поколінь Z і Y — поступово демонструють готовність витрачати більше на преміальні продукти.

Спонтанність повертається

Після тривалого періоду обережного планування споживачі знову відкривають для себе спонтанні покупки. У 2025 році частка тих, хто діє імпульсивно під час шопінгу, зросла до 21%, а серед молоді цей показник ще вищий.

Переорієнтація на базові потреби та емоційні ресурси

Структура витрат теж змінилася. Українці збільшили видатки на продукти харчування, ліки та комунальні послуги. Натомість найбільше економлять на розвагах та побутовій техніці. Водночас важливим емоційним ресурсом стали святкові моменти — дні народження, Великдень та інші сімейні події, які повертають відчуття нормальності.

Нагадаємо, у Києві активізувалась купівля торговельних приміщень. Столиця стала єдиною з великих міст, де попит на купівлю площ під магазини зріс суттєво: +31% станом на березень 2025 року.