Торговельна нерухомість дорожчає: скільки коштують приміщення під магазини у найбільших містах України

У Києві активізувалась купівля торговельних приміщень. Столиця стала єдиною з великих міст, де попит на купівлю площ під магазини зріс суттєво: +31% станом на березень 2025 року.

В Україні почали рости ціни на торговельну нерухомість. Головна тенденція станом на березень 2025 року – зростання цін та зменшення пропозиції.

Про це свідчить дослідження OLX Нерухомість про ситуацію на ринку оренди/продажу торгових приміщень у найбільших містах України. У аналізі долучили приміщення під магазини, кіоски, площі у ТЦ, павільйони на ринку.

Щодо попиту спостерігається спад у більшості міст – за рік він зріс лише у столиці.

Продаж торгових приміщень: ціни на приміщення

Київ очікувано лідирує за медіанною ціною купівлі торгового приміщення – 8,3 млн грн (на 14% більше, ніж у березні 2024).

Ціни в інших містах-мільйонниках також переважно зросли за неповний квартал 2025 року:

Дніпро: на 29%, до 4,1 млн грн;

Львів: на 12%, до 3,1 млн грн;

Одеса: на 9%, до 3,5 млн грн.

Натомість у прифронтовому Харкові ціна просіла на 4% (з 2,1 млн до 2 млн).

Київ став єдиним серед великих міст, де попит на купівлю торгових приміщень зріс суттєво: +31% станом на березень 2025 року.

У інших великих містах спостерігається зменшення пропозиції та попиту на купівлю торгових приміщень. Найбільш помітно це:

у Дніпрі: оголошення -33%, відгуки -43%;

у Львові: оголошення -37%, відгуки -26%;

в Одесі: оголошення -22%, натомість кількість відгуків – на рівні 2024 року, +4%.

Оренда торговельних площ: які ставки у квітні 2025-го

На ринку оренди торговельних приміщень медіанна ціна за рік найбільше зросла у Дніпрі (+52%, до 17 тис. грн). Однак найдорожче орендувати площі в Києві – медіанна вартість становить 38 тис. грн (на 15% більше, ніж у березні 2024).

В Одесі вартість зросла на 25% (до 19 тис. грн), у Львові – на 9% (до 18 тис. грн). А ось у Харкові станом на березень 2025 року без змін: тут медіанна ціна оренди становить 12 тис. грн (як і у березні 2024).

На платформі прослідковується тенденція зменшення кількості оголошень про оренду торгових приміщень по найбільших містах України. Найбільш помітно пропозиція змінилась у Києві: -22% в кількості оголошень у порівнянні з березнем 2024 року.

Число відгуків на оренду торгових приміщень також упало: -30% у Харкові, -24% у Львові та Одесі, -22% у Києві та -19% у Дніпрі, порівняно із березнем минулого року.

Як писало раніше Delo.ua писало про те, що у київських ТРЦ стало значно менше вільних площ.



