Торговая недвижимость дорожает: сколько стоят помещения под магазины в крупных городах Украины

В Киеве активизировалось покупка торговых помещений. Столица стала единственной из крупных городов, где спрос на покупку площадей под магазины вырос существенно: +31% по состоянию на март 2025 года.

В Украине начали расти цены на торговую недвижимость. Главная тенденция на март 2025 года – рост цен и уменьшение предложения.

Об этом свидетельствует исследование OLX. Недвижимость о ситуации на рынке аренды/продажи торговых помещений в крупнейших городах Украины. В анализе добавили помещения под магазины, киоски, площади в ТЦ, павильоны на рынке.

Относительно спроса наблюдается спад в большинстве городов – через год он вырос только в столице.

Продажа торговых помещений: цены на помещение

Киев ожидаемо лидирует по медианной цене покупки торгового помещения – 8,3 млн грн (на 14% больше, чем в марте 2024 года).

Цены в других городах-миллионниках также в основном выросли за неполный квартал 2025 года:

Днепр: на 29% до 4,1 млн грн;

Львов: на 12% до 3,1 млн грн;

Одесса: на 9%, до 3,5 млн. грн.

В прифронтовом Харькове цена просела на 4% (с 2,1 млн до 2 млн).

Киев стал единственным среди крупных городов, где спрос на покупку торговых помещений вырос существенно: +31% по состоянию на март 2025 года.

В других крупных городах наблюдается уменьшение предложения и спроса на покупку торговых помещений. Наиболее заметно это:

в Днепре: объявления -33%, отзывы -43%;

во Львове: объявления -37%, отзывы -26%;

в Одессе: объявление -22%, а количество отзывов – на уровне 2024 года, +4%.

Аренда торговых площадей: какие ставки в апреле 2025-го

На рынке аренды торговых помещений медианная цена за год больше выросла в Днепре (+52%, до 17 тыс. грн). Однако дороже всего арендовать площади в Киеве – медианная стоимость составляет 38 тыс. грн (на 15% больше, чем в марте 2024 года).

В Одессе стоимость выросла на 25% (до 19 тыс. грн.), во Львове – на 9% (до 18 тыс. грн.). А вот в Харькове по состоянию на март 2025 без изменений: здесь медианная цена аренды составляет 12 тыс. грн (как и в марте 2024 года).

На платформе наблюдается тенденция уменьшения количества объявлений об аренде торговых помещений по крупнейшим городам Украины. Наиболее заметно предложение изменилось в Киеве: -22% по количеству объявлений по сравнению с мартом 2024 года.

Число отзывов на аренду торговых помещений также упало : -30% в Харькове, -24% во Львове и Одессе, -22% в Киеве и -19% в Днепре по сравнению с мартом прошлого года.

Как писало ранее Delo.ua, что в киевских ТРЦ стало гораздо меньше свободных площадей.



