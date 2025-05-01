Украинцы активнее инвестируют в здоровье и выбирают более дешевые бренды — исследование

Украинцы из-за экономических трудностей предпочитают выбирать более дешевые товары, хотя молодежь проявляет интерес к премиум-сегменту. Также после периода предосторожности растет спонтанность покупок. В расходах приоритетны продукты, лекарства и коммунальные услуги.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Gradus Research.

В центре внимания оказались особенности адаптации украинцев к продолжительному стрессу, новые модели их покупательского поведения и значительные изменения в жизненных приоритетах.

Забота о себе как стратегия выживания

Высокий и длительный стресс, зависший на отметке около 90% и не снижающийся, заставил украинцев активнее инвестировать время в здоровье. 52% опрошенных отмечают, что уход за собой требует больше усилий, чем раньше. В то же время 39% респондентов признаются в ощущении эмоционального выгорания.

Цена важнее бренда

На фоне экономических вызовов украинцы все чаще ориентируются на стоимость товаров. 64% опрошенных потребителей выбирают более дешевые бренды, тогда как только 25% — более дорогие. Примечательно, что молодежь — представители поколений Z и Y — постепенно демонстрируют готовность тратить больше на премиальные продукты.

Спонтанность возвращается

После продолжительного периода осторожного планирования потребители снова открывают для себя спонтанные покупки. В 2025 году доля действующих импульсивно во время шопинга выросла до 21%, а среди молодежи этот показатель еще выше.

Переориентация на базовые потребности и эмоциональные ресурсы

Структура расходов тоже поменялась. Украинцы увеличили расходы на продукты питания, лекарства и услуги. Больше всего экономят на развлечениях и бытовой технике. В то же время, важным эмоциональным ресурсом стали праздничные моменты — дни рождения, Пасха и другие семейные события, возвращающие ощущение нормальности.

Напомним, в Киеве активизировалась покупка торговых помещений. Столица стала единственной из крупных городов, где спрос на покупку площадей под магазины вырос существенно: +31% по состоянию на март 2025 года.