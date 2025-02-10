В Україні у 10 разів менше складів, ніж у Польщі і в 45 разів - ніж у США та Німеччині

Ринок складів десятиліттями потерпає від дефіциту приміщень, особливо в останні роки після початку повномасштабного вторгнення РФ, коли було знищено 20% логістичних об'єктів.



В Україні станом на 2025 рік діє понад 600 складських комплексів, але левову частку складають старі приміщення, що залишились у спадок з радянських часів, - часто занедбані та з незадовільними умовами. Зазвичай їх класифікують як склади класу С.

Як розповіли Delo.ua в консалтинковій компанії NAI Ukraine, складів класу С навіть на найбільш розвиненому ринку Києва більше половини - 53%. Сучасних приміщень класу А тут лише 18%, ще 29% - комплекси класу В.

Найбільш затребувані на ринку так звані "холодні" склади, необхідні для зберігання заморожених продуктів, а також ліків. Їх в Україні мізерна кількість попри великий попит.

Також майже немає на ринку пропозиції склади від 10-20 тис. кв. м одним лотом, аце потреби крупних дистрибюторських компаній, наприклад продуктової групи, фармацевтики.

Більше половини київських складів - старі приміщення, що залишились успадок з радянських часів. Інфографіка: NAI Ukraine

"Більша частина компаній вимушені самостійно будувати складські комплекси під власні потреби, оскільки існує суттєвий дефіцит у плані пошуку достатньої площі. Наявність виробничих приміщень та холодних складів є суттєвою перевагою для компаній", - наголошують аналітики NAI.

Клас А в основному орендують великі логістичні, виробничі компанії та ритейлери. Клас В та С більше сфокусовані на малий та середній бізнес.

Вакантність приміщень через нестачу площ сягає 1-2% при мінімально необхідних 5-7% - адже на ринку завжди маютьбути приміщення на випадок розширення компанії чи для інших потреб, пояснює в коментарі Delo.ua CEO Watermelon development Федір Арбузов.

Ще на початку 2023 року рівень вакантності на складському ринку становив 4,5%, проте вже в кінціроку він змнизився до 2,5%. У період першого вторгнення РФ в 2014-2015 рр. рівень вакантності становив 7%.

Дефіцит на українському ринку складів настільки критичний, що його важко порівняти з ринками розвинених країнах, ситуація неспівставна навіть з тією ж сусідньою Польщею, зазначив у коментарі Delo.ua СEO компанії DP Development & Property Дмитро Пасенков.

За його словами, наразі ринок України налічує у 10 разів менше об'єму, ніж у Польщі – близько 3-3,5 млн кв. м складських площ при населенні 35 млн осіб, що еквівалентно лише близько 0,1 кв. м на людину. У той час, як в сусідній Польщі ринок сягнув об'єму 35 млн кв. м складських площ при населенні близько 38 млн. осіб, що становить близько 1, 2 кв. м на людину.

"У США забезпеченість складами становить близько 4,5 кв. м на людину, у Німеччині – приблизно 4,4 кв. м, а в Китаї з населенням 1,4 млрд– близько 0,81 кв. м на людину", - наголосив Пасенков.

У 2025 році на ринку складів може з'явитись 500 тис.кв. метрів у сучасних логістичних комплексах - це вагоме поповнення в умовах критичної нестачі площ.

Проте, як зазначає Дмитро Пасенков, попри значні обсяги введення в експлуатацію, поточні темпи будівництва лише частково покриють дефіцит якісних складських приміщень, що сформувався внаслідок руйнувань складів у зонах конфлікту та низьких темпів будівництва минулих років.

З іншого боку, наголошує експерт, низький рівень забезпечення складськими площами свідчить про значний потенціал для зростання українського логістичного ринку.

Більше про останні тенденції на ринку читайте у статті Delo.ua "Склади готуються до стрибка: що змінилось на ринку в 2025 році".