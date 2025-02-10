Украинский рынок складов в 10 раз меньше, чем у Польши, и в 45 раз – чем в США и Германии

Рынок складов десятилетиями страдает от дефицита помещений, особенно в последние годы после начала полномасштабного вторжения РФ, когда было уничтожено 20% логистических объектов.



В Украине по состоянию на 2025 год действует более 600 складских комплексов, но львиную долю составляют старые помещения, оставшиеся в наследство с советских времен, часто заброшенные и с неудовлетворительными условиями. Обычно их классифицируют как склады класса С.

Как рассказали Delo.ua в консалтинговой компании NAI Ukraine, складов класса С даже на самом развитом рынке Киева больше половины – 53%. Современных помещений класса А здесь только 18%, еще 29% – комплексы класса В.

Наиболее востребованы на рынке так называемые "холодные" склады, необходимые для хранения замороженных продуктов, а также лекарства. Их в Украине мизерное количество, несмотря на большой спрос.

Также почти нет на рынке предложения складов от 10-20 тыс. кв. м одним лотом, а это потребности крупных дистрибьюторских компаний, например, продуктовой группы, фармацевтики.

Более половины киевских складов — старые помещения, оставшиеся в наследство с советских времен. Инфографика: NAI Ukraine

"Большая часть компаний вынуждены самостоятельно строить складские комплексы под собственные нужды, поскольку существует существенный дефицит в плане поиска достаточной площади. Наличие производственных помещений и холодных складов является существенным преимуществом для компаний", — отмечают аналитики NAI.

Класс А в основном арендуют крупные логистические, производственные компании и ритейлеры. Класс В и С больше сфокусированы на малом и среднем бизнесе.

Вакантность помещений из-за нехватки площадей достигает 1-2% при минимально необходимых 5-7% — ведь на рынке всегда должны быть помещения на случай расширения компании или для других нужд, поясняет в комментарии Delo.ua CEO Watermelon development Федор Арбузов.

Еще в начале 2023 года уровень вакантности на складском рынке составил 4,5%, однако уже в конце года он изменился до 2,5%. В период первого вторжения РФ в 2014–2015 гг. уровень вакантности составил 7%.

Дефицит на украинском рынке складов настолько критичен, что его трудно сравнить с рынками развитых стран, ситуация несопоставимая даже с той же соседней Польшей, отметил в комментарии Deo.ua СEO компании DP Development & Property Дмитрий Пасенков.

По его словам, в настоящее время рынок Украины насчитывает в 10 раз меньше объема, чем в Польше – около 3-3,5 млн. кв. м складских площадей при населении 35 млн человек, что эквивалентно только около 0,1 кв. м на человека. В то время как в соседней Польше рынок достиг объема 35 млн кв. м складских площадей при населении около 38 млн. человек, что составляет около 1,2 кв. м на человека.

"В США обеспеченность складами составляет около 4,5 кв. м на человека, в Германии – примерно 4,4 кв. м, а в Китае с населением 1,4 млрд. – около 0,81 кв. м на человека", — подчеркнул Пасенков.

В 2025 году на рынке складов может появиться 500 тыс. кв. метров в современных логистических комплексах – это весомое пополнение в условиях критической нехватки площадей.

Однако, как отмечает Дмитрий Пасенков, несмотря на значительные объемы ввода в эксплуатацию, текущие темпы строительства частично покроют дефицит качественных складских помещений, сформировавшийся вследствие разрушений складов в зонах конфликта и низких темпов строительства прошлых лет.

С другой стороны, отмечает эксперт, низкий уровень обеспечения складскими площадями свидетельствует о значительном потенциале роста украинского логистического рынка.

Подробнее о последних тенденциях на рынке читайте в статье Delo.ua "Склады готовятся к прыжку: что изменилось на рынке в 2025 году".