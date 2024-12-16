Високопосадовці КНДР та китайські компанії: ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії

У понеділок, 16 грудня, Рада міністрів ЄС із закордонних справ ухвалила 15-й пакет санкцій проти Росії, який був раніше погоджений на рівні послів - постійних представників країн-членів при ЄС.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Зазначається, що нові обмеження покликані протидіяти обходу санкцій ЄС та послабити російський військово-промисловий комплекс.

Зокрема, обмежувальні заходи запровадили проти керівництва військової частини, відповідальної за обстріл "Охматдиту" в Києві, топменеджерів провідних компаній енергетичного сектору, осіб, відповідальних за депортацію дітей та пропаганду, а також двох високопосадовців КНДР.

Щодо юридичних осіб, ЄС запровадив санкції проти оборонних та судноплавних компаній РФ, відповідальних за транспортування сирої нафти й нафтопродуктів морем, що забезпечують доходи Росії. Також до списку потрапили хімічний завод та цивільна російська авіакомпанія, яка "є важливим постачальником логістичної підтримки для російських військових".

Також ЄС вперше наклав санкції на китайські підприємства, які постачають компоненти для БПЛА і мікроелектронні компоненти для підтримки російської війни проти України.

Крім того, до 15 пакету санкцій включили нові судна, на які поширюється заборона доступу до портів і заборона на надання широкого спектра послуг, пов'язаних з морським транспортом. Це стосується суден, які обходять механізм обмеження цін на нафту, підтримують енергетичний сектор РФ або беруть участь у перевезенні вкраденого українського зерна.

"52 судна, що походять з третіх країн, стали сьогодні об'єктами санкцій на цих підставах, таким чином, загальна кількість суден, що потрапили під дію санкцій, досягла 79", – йдеться в повідомленні.

До того ж 32 нових суб'єкти потрапили до списку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії в її агресивній війні проти України.

"Деякі з цих підприємств розташовані в третіх країнах (Китай, Індія, Іран, Сербія, Об'єднані Арабські Емірати та Сербія) і були залучені в обхід торговельних обмежень або брали участь у закупівлі товарів, що використовуються, зокрема, для російських БПЛА та ракет", – підкреслили в Раді ЄС.

Додамо, робота над 15-м пакетом санкцій тривала з початку листопада. Попередня спроба погодити санкції на початку грудня закінчилася безрезультатно через блокування з боку двох країн-членів ЄС.

Зауважимо, новий пакет санкцій ще має затвердити Європейській парламент. Після опублікування обмеження набудуть чинності.