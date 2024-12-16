Высокопоставленные должностные лица КНДР и китайские компании: ЕС принял 15-й пакет санкций против России

В понедельник, 16 декабря, Совет министров ЕС по иностранным делам принял 15-й пакет санкций против России, ранее согласованный на уровне послов — постоянных представителей стран-членов при ЕС.

Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

Новые ограничения призваны противодействовать обходу санкций ЕС и ослабить российский военно-промышленный комплекс.

В частности, ограничительные меры ввели против руководства воинской части, ответственной за обстрел "Охматдета" в Киеве, топ-менеджеров ведущих компаний энергетического сектора, лиц, ответственных за депортацию детей и пропаганду, а также двух чиновников КНДР.

В отношении юридических лиц ЕС ввел санкции против оборонных и судоходных компаний РФ, ответственных за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю, обеспечивающих доходы России. Также в список попали химический завод и гражданская российская авиакомпания, "являющаяся важным поставщиком логистической поддержки для российских военных".

Также ЕС впервые наложил санкции на китайские предприятия, поставляющие компоненты для БПЛА и микроэлектронные компоненты для поддержки российской войны против Украины.

Кроме того, в 15 пакет санкций включили новые суда, на которые распространяется запрет доступа к портам и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом. Это касается судов, обходящих механизм ограничения цен на нефть, поддерживающих энергетический сектор РФ или участвующих в перевозке украденного украинского зерна.

"52 судна, происходящие из третьих стран, стали сегодня объектами санкций на этих основаниях, таким образом, общее количество попавших под действие санкций судов достигло 79", – говорится в сообщении.

К тому же 32 новых субъекта попали в список непосредственно поддерживающих военно-промышленный комплекс России в ее агрессивной войне против Украины.

Некоторые из этих предприятий расположены в третьих странах (Китай, Индия, Иран, Сербия, Объединенные Арабские Эмираты и Сербия) и были вовлечены в обход торговых ограничений или участвовали в закупке товаров, используемых, в частности, для российских БПЛА и ракет ", – подчеркнули в Совете ЕС.

Добавим, работа над 15-м пакетом санкций продолжалась с начала ноября.