За три місяці 2025 року стягнуто заборгованості зі сплати аліментів на суму понад 3,6 млрд грн

Станом на початок квітня 2025 року до 147 500 боржників застосовано тимчасові обмеження, передбачені законодавством за наявності заборгованості зі сплати аліментів. Завдяки вжитим заходам у сфері примусового виконання рішень стягнуто аліментів на суму у понад 3,6 млрд грн.

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Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Відповідно до Закону "Про виконавче провадження", за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці, стягнення може бути звернено на майно боржника. При цьому його вносять до Єдиного реєстру боржників.

У разі, якщо заборгованість перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, державний виконавець має право винести постанови про тимчасове обмеження боржника у таких правах:

виїзд за межі України;

керування транспортними засобами;

користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю;

право на полювання.

Якщо сукупний розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з моменту пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, державний виконавець складає протокол про адміністративне правопорушення за статтею 183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та надсилає його до суду.

У випадках, коли заборгованість зі сплати аліментів перевищує один рік – накладається штраф у розмірі 20% суми заборгованості; два роки – 30%; і три роки – 50%.

Суми таких штрафів стягуються з боржника в установленому порядку та перераховуються стягувачу. У разі відсутності заборгованості понад три місяці, заходи примусового виконання не застосовуються.

Нагадаємо, у 2024 році українці почали відповідальніше виконувати свої зобов’язання щодо сплати аліментів, оскільки значна заборгованість може призвести до втрати відстрочки від мобілізації.