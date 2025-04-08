За три месяца 2025 взысканы задолженности по уплате алиментов на сумму свыше 3,6 млрд грн

По состоянию на начало апреля 2025 года к 147 500 должникам применены временные ограничения, предусмотренные законодательством при наличии задолженности по уплате алиментов. Благодаря принятым мерам в сфере принудительного исполнения решений взыскано алиментов на сумму более 3,6 млрд грн.

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Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Согласно Закону "Об исполнительном производстве", при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца, взыскание может быть обращено на имущество должника. При этом его вносят в Единый реестр должников.

В случае если задолженность превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца, государственный исполнитель имеет право вынести постановления о временном ограничении должника в таких правах:

выезд за пределы Украины;

управление транспортными средствами;

пользование огнестрельным охотничьим, пневматическим и охлажденным оружием;

право на охоту.

Если совокупный размер задолженности превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев с момента предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению, государственный исполнитель составляет протокол об административном правонарушении по статье 183-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и направляет его в суд.

В случаях, когда задолженность по уплате алиментов превышает год – налагается штраф в размере 20% суммы задолженности; два года – 30%; и три года – 50%.

Суммы таких штрафов взимаются с должника в установленном порядке и перечисляются взыскателю. В случае отсутствия задолженности более трех месяцев меры принудительного исполнения не применяются.

Напомним, в 2024 годуукраинцы начали более ответственно выполнять свои обязательства по уплате алиментов, поскольку значительная задолженность может привести к потере отсрочки от мобилизации.