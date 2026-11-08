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Оборонна індустрія
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Запустити недостатньо: чому Україна муситиме повторно витрачати сотні мільйонів на супутники

Створення власної супутникової мережі вимагатиме від України не лише початкових інвестицій
Супутники мають обмежений строк експлуатації через ресурс акумуляторів. Колаж: Dilo

Створення власної супутникової мережі вимагатиме від України не лише початкових інвестицій, а й регулярних витрат на заміну космічних апаратів. Якщо виникне необхідність повністю оновити угруповання зі 100 супутників, повторне виробництво та запуски можуть коштувати ще близько €590 млн за умов незмінних цін.

Про це йдеться у статті Dilo "Чи по кишені Україні "свій Starlink": скільки коштує супутникова незалежність".

Супутники мають обмежений строк експлуатації через ресурс акумуляторів, запас палива та зношування обладнання. Тому навіть після завершення розгортання мережі її потрібно постійно поповнювати новими апаратами.

Показовим є приклад російського "Рассвета". Один із його планів передбачав запуск 383 супутників до 2030 року, з яких лише 292 мали безпосередньо входити до робочого угруповання. Решту передбачали для заміни апаратів, що вибуватимуть.

Україна зіткнеться з аналогічною необхідністю планувати поповнення власної мережі. Однак строк служби серійних супутників OBRIA поки публічно не визначений, тому розрахувати, коли саме знадобиться повна заміна угруповання, неможливо.

Окрім нових запусків, коштів потребуватимуть наземні станції, центр управління, обслуговування терміналів і захист інфраструктури.

Отже, реальна вартість супутникової незалежності визначатиметься не лише запуском першої сотні апаратів, а повним фінансуванням системи протягом багатьох років.

Нагадаємо, скільки коштує російський супутниковий інтернет "Рассвет" та чому його експлуатація потребуватиме постійної заміни супутників.

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