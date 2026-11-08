Запустить недостаточно: почему Украине придется повторно тратить сотни миллионов на спутники

Создание собственной спутниковой сети потребует от Украины не только начальных инвестиций, но и регулярных затрат на замену космических аппаратов. Если возникнет необходимость полностью обновить группировки из 100 спутников, повторное производство и запуски могут стоить еще около €590 млн при неизменных ценах.

Об этом говорится в статье Dilo "По карману ли Украине "свой Starlink": сколько стоит спутниковая независимость".

Спутники имеют ограниченный срок эксплуатации из-за ресурса аккумуляторов, запаса топлива и износа оборудования. Поэтому даже после завершения развертывания сети нужно постоянно пополнять новыми аппаратами.

Показателен пример российского "Рассвета". Один из его планов предусматривал запуск 383 спутников к 2030 году, из которых только 292 должны были непосредственно входить в рабочую группировку. Остальные предусматривали для замены выбывающих аппаратов.

Украина столкнется с аналогичной необходимостью планировать пополнение собственной сети. Однако срок службы серийных спутников OBRIA пока публично не определен, поэтому рассчитать, когда требуется полная замена группировки, невозможно.

Кроме новых запусков, средства нуждаются в наземных станциях, центре управления, обслуживании терминалов и защите инфраструктуры.

Следовательно, реальная стоимость спутниковой независимости будет определяться не только запуском первой сотни аппаратов, но и полным финансированием системы на протяжении многих лет.

Напомним, сколько стоит российский спутниковый интернет "Рассвет" и почему его эксплуатация потребует постоянной замены спутников.