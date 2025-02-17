Завершення зими: як Україна проходить опалювальний сезон

До завершення зими залишається трохи більш як 10 днів, а отже цьогорічний опалювальний сезон також наближається до завершення. Безумовно, цей опалювальний сезон є одним із найскладніших в українській історії, що перш за все, пов’язано з повномасштабною війною, яка триває майже три роки. Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру, що ускладнює проходження зими. Водночас попри складні умови, Україна впевнено завершує опалювальний сезон, а споживачі, як побутові, так і промислові, залишаються з природним газом.

Після відносно теплого січня, холодна погода в лютому стала помітним випробуванням. Саме під час холодної погоди росіяни активізували свої удари по українських газових об’єктах, передусім по інфраструктурі газовидобутку. За офіційними та неофіційними повідомленнями, було пошкоджено як об’єкти державних компаній, так і окремих приватних компаній на Сході України.

Отже, потреби у джерелах природного газу зросли. Споживання природного газу на фоні холодної погоди в окремі дні перевищувало 130 мільйонів кубометрів на добу, що стало найвищим рівнем за останній рік, з січня 2024 року. Збільшені обсяги споживання потребують більших відборів газу з підземних сховищ, які минулого тижня перевищували 70 мільйонів кубометрів на добу, а 12 лютого досягли 76,6 мільйонів кубометрів, найвищого значення за останні два роки.

Запаси газу в українських сховищах продовжують знижуватися, що є звичним явищем для опалювального сезону, коли країна відбирає природний газ. Станом на 14 лютого в українських сховищах зберігається майже 7,2 мільярда кубометрів природного газу з урахуванням буферного газу. Сховища заповнені більш ніж на 23%. Хоча обсяг газу, що зберігається в сховищах менший, ніж у минулі роки, він достатній для завершення опалювального сезону.

Крім того, в лютому Україна суттєво збільшує обсяги імпорту природного газу. Імпорт газу до України 13 лютого зріс до майже 25 мільйонів кубометрів на добу, найвищого добового значення з жовтня 2023 року. Ймовірно, більшу частину природного газу імпортує Група Нафтогаз. Крім того, природний газ імпортують приватні компанії, що перемогли в аукціонах "Укртрансгазу" на закупівлю імпортованого природного газу. "Укртрансгаз", що входить до Групи Нафтогаз, минулого тижня повернувся на біржу для купівлі ще 100 мільйонів кубометрів імпортованого газу. Компанія придбала 45,196 млн куб м газу з постачанням у лютому-квітні за ціною 31 264 грн/тис. куб м (без ПДВ).

На фоні збільшення обсягів імпорту природного газу, Україні вдається зменшити обсяги відбору газу з підземних сховищ, до 60 мільйонів кубометрів 14 лютого.

Вже цього тижня очікується, що Україну накриють ще більші холоди, що стане черговим тестом для газової системи України та її здатності пройти цей опалювальний сезон. Балансові показники свідчать, що навіть при сильнішому похолоданні з урахуванням імпорту Україна зможе пройти пікові періоди без суттєвих проблем. Вже у березні очікується поступове скорочення обсягів споживання природного газу на фоні потепління.

Однак, навіть при холодному березні наявних ресурсів у підземних сховищах газу буде достатньо для завершення цього опалювального сезону. З усім тим, необхідно починати підготовку до наступної зими, продовжуючи імпорт природного газу з-за кордону.