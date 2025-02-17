Завершение зимы: как Украина проходит отопительный сезон

До завершения зимы остается чуть более 10 дней, а значит, отопительный сезон этого года также близится к завершению. Безусловно, этот отопительный сезон является одним из самых сложных в украинской истории, что прежде всего связано с полномасштабной войной, которая длится почти три года. Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, что затрудняет прохождение зимы. В то же время, несмотря на сложные условия, Украина уверенно завершает отопительный сезон, а потребители, как бытовые, так и промышленные, остаются с природным газом.

После относительно теплого января холодная погода в феврале стала заметным испытанием. Именно в холодную погоду россияне активизировали свои удары по украинским газовым объектам, прежде всего по инфраструктуре газодобычи. По официальным и неофициальным сообщениям были повреждены как объекты государственных компаний, так и отдельных частных компаний на Востоке Украины.

Следовательно, потребности в источниках природного газа выросли. Потребление природного газа на фоне холодной погоды в отдельные дни превышало 130 миллионов кубометров в сутки, что стало самым высоким уровнем за последний год с января 2024 года. Увеличенные объемы потребления требуют больших отборов газа из подземных хранилищ, которые на прошлой неделе превышали 70 миллионов кубометров в сутки, а 12 февраля достигли 76,6 миллиона кубометров, наивысшее значение за последние два года.

Запасы газа в украинских хранилищах продолжают снижаться, что является обычным явлением для отопительного сезона, когда страна отбирает природный газ. По состоянию на 14 февраля в украинских хранилищах хранится почти 7,2 миллиарда кубометров природного газа с учетом буферного газа. Хранилища заполнены более чем на 23%. Хотя объем хранящегося в хранилищах меньше, чем в прошлые годы, он достаточен для завершения отопительного сезона.

Кроме того, в феврале Украина существенно увеличивает объем импорта природного газа. Импорт газа в Украину 13 февраля вырос почти до 25 миллионов кубометров в сутки, наивысшего суточного значения с октября 2023 года. По всей вероятности, большую часть природного газа импортирует Группа Нафтогаз. Кроме того, природный газ импортируют частные компании, победившие в аукционах "Укртрансгаза" на закупку импортируемого природного газа. "Укртрансгаз", входящий в Группу Нафтогаз, на прошлой неделе вернулся на биржу для покупки еще 100 миллионов кубометров импортируемого газа. Компания приобрела 45,196 млн куб м газа со снабжением в феврале-апреле по цене 31 264 грн/тыс. куб м (без НДС).

На фоне увеличения объемов импорта природного газа Украине удается уменьшить объемы отбора газа из подземных хранилищ, до 60 миллионов кубометров 14 февраля.

На этой неделе ожидается, что Украину накроют еще большие холода, что станет очередным тестом для газовой системы Украины и ее способности пройти этот отопительный сезон. Балансовые показатели свидетельствуют, что даже при более сильном похолодании с учетом импорта Украина сможет пройти пиковые периоды без существенных проблем. Уже в марте ожидается постепенное сокращение объема потребления природного газа на фоне потепления.

Однако даже при холодном марте имеющихся ресурсов в подземных хранилищах газа будет достаточно для завершения этого отопительного сезона. Со всем тем необходимо начинать подготовку к следующей зиме, продолжая импорт природного газа из-за границы.