Большинство сообщений о псевдоминированиях отправляют из постсоветских стран или с оккупированного Донбасса — СБУ

В Службе безопасности Украины заявили, что с начала 2021 года установлено уже 313 человек, которые осуществили лжеминирование. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Если в течение 2021 года СБУ зафиксировала более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений, то с начала 2022 года их поступило более 300. Сейчас ни одно из них после тщательных проверок не подтвердилось", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которые действуют по хулиганским мотивам или ради развлечения, не осознавая до конца все возможные последствия.

Установлено, что большинство сообщений отправлено пользователями интернета, находящимися на территории сопредельных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Спецслужбы РФ активно используют псевдоминирование объектов социальной сферы и критической инфраструктуры как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину", — утверждают в СБУ.

В последнее время в разных городах Украины произошло сразу несколько массовых "минирований". На почту полиции присылали письмо, в котором угрожали подорвать все школы, детские сады и торгово-развлекательные центры в Броварах, если не получат 2 млн гривен. Неизвестные сообщили правоохранителям также о "минировании" всех школ Киева.

За день до этого правоохранителям заявили о минировании Офиса президента Украины. Полиция провела проверку, опасные предметы не были обнаружены, во время проверки сотрудников ОП не эвакуировали. В тот же день все школы "заминировали" в Ровно.

Это происходит несмотря на то, что 2 марта 2021 года Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за ложное сообщение о минировании.