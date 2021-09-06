СБУ задержала человека, который "минировал" ЧАЭС в июле

Служба безопасности Украины заявила о задержании человека, который в конце июля 2020 года отправил на электронную почту государственного специализированного предприятия "Чернобыльская ЧАЭС" сообщение о минировании атомной электростанции. Как сообщает официальная страница СБУ Киева и Киевской области в Facebook, "псевдоминером" оказался житель города Славутич Вышгородского района Киевской области, его задержали в собственной квартире.

По словам правоохранителей, этот мужчина ранее неоднократно сообщал о минировании ЧАЭС и других объектов критической инфраструктуры в Чернобыльской зоне отчуждения и зоне обязательного отселения. В частности, речь идет о предприятиях, которые занимаются радиоактивными отходами.

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В результате обыска оперативники изъяли 23 жестких диска, планшет, ноутбук, флешки и два мобильных телефона. По мнению правоохранителей, эти устройства "злоумышленник вероятно использовал в противоправных действиях".

Фото: ГУ СБУ в Киеве и Киевской области

Сейчас решается вопрос о проведении экспертиз. Фигуранту планируют сообщить о подозрении в совершении преступления по части первой статьи 259 Уголовного кодекса Украины — заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

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Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от двух до шести лет.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Напомним, 28 июля ГСП "Чернобыльская АЭС" официально сообщила, что на электронную почту предприятия поступило сообщение от неизвестного лица о том, что "на территории промышленной площадки станции заложен взрывной предмет". В связи с этим на атомной станции объявили режим аварийной готовности, а СБУ, Нацполиция и ГСЧС создали оперативный штаб. В результате проведенных поисков взрывоопасный предмет найден не был.







