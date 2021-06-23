В Киеве "заминировали" железнодорожные вокзалы, ТРЦ и гостиницы

В Киеве два железнодорожных вокзала работают с ограничением из-за сообщения о минировании.

Несмотря на это, поезда курсируют по графику, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы его заминировании. Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", — говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-офицер полиции Шевченковского района Киева Анна Зубрева в эфире телеканала "Украина 24" сообщила, что правоохранители проверяют возможное минирование нескольких гостиниц, а также ТРЦ "Украина", "Гулливер" и "Глобус".

При этом конкретных названий гостиниц она не уточнила.

Вскоре в УЗ сообщили, что Центральный и Южный вокзалы Киева после проверки взрывотехников работают в штатном режиме.

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Известно, что на прошлой неделе (14-20 июня) правоохранители также проверяли на заминирование несколько станций метро, Центральный и Южный вокзалы.

Напомним, 2 марта Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за ложное сообщение о минировании.

Теперь, кроме наказания, предусмотренного статьей 259 Уголовного кодекса, псевдоминеру грозит конфискация имущества. Если же сообщение об угрозе безопасности граждан повлекло тяжкие последствия, наказание будет более жестким — от 4 до 8 лет лишения свободы.