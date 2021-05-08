В Киеве "заминировали" аэропорт и несколько больниц — Нацполиция

8 мая на электронный адрес одной из служб столичной полиции поступило электронное письмо о минировании аэропорта "Киев" и ряда медицинских учреждений, расположенных на территории столицы.

Как сообщает отдел коммуникации полиции города Киева, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками начали осмотр прилегающей территории на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов.

По информации правоохранителей, в настоящее время информации о подтверждении наличия взрывоопасных предметов в районе указанных объектов нет.

Напомним, в конце июля в полицию Киева поступило множество сообщений о минировании крупных объектов столичной инфраструктуры.

В частности, в полицию поступало анонимное сообщение о минировании площади перед станцией метро "Минская" в Киеве. Сообщение оказалось правдивым — взрывотехники нашли и обезвредили два самодельных взрывных устройства на Минском рынке.

Кроме того, в Киеве якобы заминировали торгово-развлекательный центр Ocean Plaza и Киевский апелляционный суд.