Общество 8 минут назад

Центральный и Южный вокзалы Киева проверяют взрывотехники из-за сообщения о минировании

Сотрудники и пассажиры вокзалов эвакуированы

Центральный железнодорожный вокзал, Киев. Фото: пресс-служба "УЗ" Центральный железнодорожный вокзал, Киев. Фото: пресс-служба "УЗ"
Центральный железнодорожный вокзал, Киев. Фото: пресс-служба "УЗ"

Работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве временно ограничена из-за сообщения о минировании. На территории вокзалов работают взрывотехники, кинологи и правоохранители. 

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" на странице в Facebook.

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Все сотрудники и пассажиры вокзалов были эвакуированы, но поезда курсируют по графику.

"Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", — сообщили в "УЗ".

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Напомним, что в начале июня на электронную почту полиции Харькова поступило письмо с уведомлением о закладке взрывчатки в 14 больницах и поликлиниках города.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области, по указанным адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции.

По информации правоохранителей, проверка больниц и поликлиник закончилась только 5 июня. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

РАЗДЕЛ:

ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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