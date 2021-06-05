Происшествия 40 минут назад

В Харькове "заминировали" 14 медучреждений (ФОТО)

Специалисты обследовали более 35 тысячи квадратных метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 120 граждан

Фото: ГУ НП в Харьковской области Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото: ГУ НП в Харьковской области

4 июня в 9:14 на электронную почту полиции Харькова поступило письмо с уведомлением о закладке взрывчатки в 14 больницах и поликлиниках города.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, по указанным адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции.

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По информации правоохранителей, проверка больниц и поликлиник закончилась только 5 июня.

"Специалисты обследовали более 35 тысячи квадратных метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 120 граждан. Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили", — говорится в сообщении.

Информация о происшедшем внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 259 ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности") Уголовного кодекса Украины.

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Полиция принимает меры, чтобы установить личность лжеминера и задержать его.

Напомним, 8 мая на электронный адрес одной из служб столичной полиции поступило электронное письмо о минировании аэропорта "Киев" и ряда медицинских учреждений, расположенных на территории столицы.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон №3911 "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан".

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