Происшествия 50 минут назад

Чернобыльскую АЭС заминировали неизвестные: правоохранители ищут взрывчатку

На территории промышленной площадки станции может быть заложен взрывной предмет

Фото: chnpp.gov.ua Фото: chnpp.gov.ua
Фото: chnpp.gov.ua

Неизвестные сообщили полиции о заминировании Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).

Правоохранители ищут на территории объекта взрывчатку, сообщает пресс-служба государственного специализированного предприятия "Чернобыльская атомная электростанция".

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"28 июля на электронную почту ГСП "Чернобыльская АЭС" от неизвестного лица вновь поступило сообщение о том, что на территории промышленной площадки станции заложен взрывной предмет", — говорится в сообщении.

В связи с этим на АЭС объявлен режим аварийной готовности, выполнены меры по защите персонала станции и мероприятия по предотвращению террористической угрозы.

После поступления сообщения о минировании АЭС был создан оперативный штаб, в который вошли представители СБУ, Нацполиции и ГСЧС.

По мнению члена общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослава Емельяненко, сообщение о минировании АЭС отправили сталкеры.

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"Обычно таким образом развлекаются "сталкеры", — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, минирование АЭС могло произойти из-за последних изменений законодательства о криминализации статьи за нелегальное проникновение в зону отчуждения.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года и стала величайшей атомной катастрофой современности.

Как сообщалось, в конце июня в Киеве уже "минировали" железнодорожные вокзалы, ТРЦ и гостиницы, причем не один раз.

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