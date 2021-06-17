Череда "минирований" в Киеве: аноним сообщил о взрывчатке на двух станциях метро

Станция метро "Золотые ворота" и пересадочный узел закрыты на вход и выход из-за анонимного звонка с информацией о минировании. До этого из-за аналогичного сообщения была закрыта станция "Крещатик".

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Подпишитесь на канал DELO.UA

На данный момент станция "Крещатик" работает в обычном режиме, взрывоопасные предметы при осмотре не были обнаружены.

Станция "Золотые ворота" пока еще закрыта.

Напомним, что это уже не первый инцидент за один день. Ранее из-за сообщения о минировании временно ограничили работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве. На территории вокзалов работают взрывотехники, кинологи и правоохранители, а пассажиры и сотрудники эвакуированы.

Читайте также: В Украине ужесточили наказание за ложное сообщение о минировании

Напомним, что в начале июня на электронную почту полиции Харькова поступило письмо с уведомлением о закладке взрывчатки в 14 больницах и поликлиниках города.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области, по указанным адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции.

По информации правоохранителей, проверка больниц и поликлиник закончилась только 5 июня. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.