В Броварах "российский террорист" пообещал взорвать все школы и детсады, требует 2 млн грн: началась эвакуация

Во всех школах и детских садах Броваров идет эвакуация, это связано с угрозой "минирования", информация о котором в пятницу, 21 января, поступила в полицию и ГСЧС, сообщает "БроМедиа".

Неизвестные прислали на почту полиции письмо, в котором угрожают подорвать все школы, детские сады и торгово-развлекательные центры в Броварах, если не получат 2 млн гривен. Деньги потребовали перевести на телефон. Автор подписался "российский террорист Karnaval".

Городской голова Игорь Сапожко поручил руководителям учебных заведений эвакуировать детей и педагогов из всех учебных заведений, руководители ТРЦ также уведомлены о ситуации.

В учебные заведения управлением полиции и ГСЧС направлены бригады в составе взрывотехников, кинологов и спасателей.

Неизвестные сообщили правоохранителям также о "минировании" всех школ Киева. Полиция проверяет информацию.

За день до этого правоохранителям заявили о минировании Офиса президента Украины. Полиция провела проверку, опасные предметы не были обнаружены, во время проверки сотрудников ОПУ не эвакуировали. В тот же день все школы "заминировали" в Ровно.

В последнее время в Украине участились случаи ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах. Это происходит несмотря на то, что 2 марта 2021 года Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за ложное сообщение о минировании.

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