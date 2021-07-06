Общество 20 минут назад

КГГА эвакуировали после сообщения о минировании с требованием 0,5 биткоина

По словам секретаря горсовета, содержание сообщения, скорее всего, является выдумкой, но жизнь и здоровье людей важнее

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Неизвестный сообщил о минировании здания Киевской городской администрации и городского совета.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель мэра Киева, секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

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"Пришло очередное сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Теперь с требованием выкупа в 0,5 биткоина (сейчас это около 465 тысяч грн). Принято решение об эвакуации сотрудников и гражданских лиц. Уверен, что эта история снова выдуманная. Однако жизнь и здоровье людей остаются приоритетными", — написал он.

При этом он опубликовал текст электронного письма в управление по вопросам обращений граждан КГГА с именем и адресом проживания заявляемого "минера". Кроме того, в нем содержится ссылка на селфи-фото подростка, который, как утверждается, является автором сообщения.

Отправитель также указывает адрес, на который следует перевести выкуп, давая срок в 24 часа. Датировано письмо временем 14:38 6 июля.

Напомним, что в конце июня в Киеве уже "минировали" железнодорожные вокзалы, ТРЦ и гостиницы, причем не один раз. Отметим также, что в начале июля силовики проводили антитеррористические учения на базе Хоральной синагоги Бродского в Киеве, из-за чего закрывали вход в метро.

Источник фото: Depositphotos

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