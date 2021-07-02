Из-за учений силовиков в киевской синагоге 4 июля закроют вход в метро

Силовики проведут 4 июля антитеррористические учения на базе Хоральной синагоги Бродского в Киеве, во время которых будет закрыт вход на станцию "Дворец спорта".

Как сообщает Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, учения организованы им совместно с посольством Израиля в Украине и пройдут с участием подразделений полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и представителей органов власти.

"Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность", — говорится в сообщении.

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СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам и "должным образом" реагировать на законные действия правоохранителей. В ведомстве заверяют, что все действия будут происходить в рамках законодательства. На мероприятие также аккредитуют журналистов.

В спецслужбе просят граждан соблюдать правила личной безопасности и в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий звонить по телефону "горячей линии" (044) 253-06-71 или на 102.

В свою очередь, как сообщает коммунальное предприятие "Киевский метрополитен", в связи с проведением антитеррористических учений станция "Дворец спорта" будет закрыта на вход и выход 4 июля с 8:30 до 13:30. В то же время пересадочный узел "Дворец спорта" — "Площадь Льва Толстого" будет работать в обычном режиме.

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Отметим, что месяц назад президент Владимир Зеленский заявил, что считает свое избрание на высшую государственную должность доказательством крайне низкого уровня антисемитизма в Украине. По его словам, Украина ныне является наименее антисемитской страной Европы.

Напомним также, что в мае 2019 года в синагогу Бродского в Киеве неизвестный злоумышленник сообщил о ее заминировании. Людей из здания эвакуировали, но взрывоопасных предметов не нашли.