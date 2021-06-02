Политика 1 час назад

Парламент Израиля выбрал новым президентом сына бывшего

С 2018 года Герцог возглавлял Сохнут, ранее был лидером Партии труда, а до того возглавлял целый ряд министерств

Ицхак Герцог. Фото: Depositphotos Ицхак Герцог. Фото: Depositphotos
Ицхак Герцог. Фото: Depositphotos

Кнессет (парламент) Израиля на заседании 2 июня избрал 60-летнего Ицхака Герцога 11-м президентом страны. Как передает The Times of Israel, за него проголосовало 87 депутатов.

В свою очередь за кандидатуру педагога Мириам Перец отдали голоса 26 депутатов. Еще трое воздержались, три голоса были признаны недействительными, а один депутат (лидер "Объединенного арабского списка" Мансур Аббас) не проголосовал.

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Сразу после голосования премьер-министр Биньямин Нетаньяху поздравил Герцога с избранием, пожелав удачи от имени всех граждан Израиля. Премьер также добавил, что благодарен Мириам Перец за ее достойную кандидатуру, и выразил уверенность, что она будет продолжать вносить свой вклад в израильское общество, что делает всю свою жизнь.

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В своей первой речи после избрания Герцог заявил, что намерен "наводить мосты" внутри израильского общества и с еврейской диаспорой, поощрять предпринимательство, бороться с антисемитизмом и "ненавистью к Израилю" и защищать основы демократии.

"Я принимаю на себя тяжелую ответственность, которую вы возложили на меня. Я принимаю привилегию служить всему израильскому обществу", — сказал он.

Новый президент является сыном шестого президента Израиля (1983-1993) Хаима Герцога и внуком первого главного раввина Израиля (1937—1959) — также Ицхака Герцога. На посту он сменит Реувена Ривлина, срок полномочий которого истекает 9 июля.

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С 2018 года Герцог возглавлял Еврейское агентство для Израиля (Сохнут) — организации, занимающейся вопросами репатриации евреев в Израиль и помощи репатриантам. До этого он в 2013-2017 годах возглавлял Израильскую партию труда ("Авода").

В 2007-2011 годах был министром труда и социального обеспечения, в 2007-2009 годах также был министром по делам диаспоры. В 2006-2007 годах Герцог возглавлял Министерство туризма Израиля, а с января по ноябрь 2005 года — Министерство строительства.

Источник фото: Depositphotos

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