Банковая перекрыта: сообщили о "минировании" Офиса президента Украины

В Киеве 20 января правоохранителям заявили о минировании Офиса президента Украины. Полиция проверила информацию и выяснила обстоятельства, сообщает Vesti.ua.

Правоохранители не пускали людей на улицу Банковую. Подъехала скорая помощь, проводятся проверки.

По словам одного из полицейских, вход на территорию Офиса президента временно прекращен, но при предъявлении удостоверения сотрудники ОП могут пройти на работу.

При этом на катке возле здания продолжали кататься дети.

Полиция провела проверку, опасные предметы не были обнаружены, во время проверки сотрудников ОПУ не эвакуировали.

В последнее время в Украине участились случаи ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах. В октябре 2021 года в Киеве неизвестные прислали сообщение о "заминировании" здания Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Были эвакуированы до 400 человек.

Летом 2021 года "минировали" здание Киевского городского совета с требованием выкупа в 0,5 биткоина (сейчас это около 465 тысяч грн). Принято решение об эвакуации сотрудников и гражданских лиц.

Напомним, 2 марта 2021 года Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за ложное сообщение о минировании.

Теперь кроме наказания, предусмотренного статьей 259 Уголовного кодекса, псевдоминеру грозит конфискация имущества. Если же сообщение об угрозе безопасности граждан повлекло тяжкие последствия, наказание будет более жестким — от 4 до 8 лет лишения свободы.