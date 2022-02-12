"Дорогу молодым": в Туркменистане пройдут досрочные выборы президента

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о принятии "непростого решения о себе" и добавил, что дорогу во властные структуры на новом этапе развития страны надо предоставить молодым руководителям. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил ЦИК начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов.

Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

"Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я как председатель Халк маслахаты (верхняя палата парламента Туркменистана) намерен далее направить в эту область", - сказал президент.

Лидер Туркменистана добавил, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года) и теперь хочет обсудить непростое решение о себе, к которому пришел.

Он поручил ЦИК начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов.

Почетные старейшины поддержали решение президента Бердымухамедова привлечь молодые кадры к руководству страной.

Когда планируются внеочередные выборы, пока не известно.

Отметим, Гурбангулы Бердымухамедов занимает должность президента 15 лет.

В настоящее время в правительстве Туркменистана пост вице-премьера занимает сын президента Сердар Бердымухамедов, курирующий финансово-экономический комплекс с июля 2021 года.