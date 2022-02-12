Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Политика
Дата публикации

"Дорогу молодым": в Туркменистане пройдут досрочные выборы президента

В Туркменистане пройдут досрочные выборы президента
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил ЦИК начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о принятии "непростого решения о себе" и добавил, что дорогу во властные структуры на новом этапе развития страны надо предоставить молодым руководителям. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил ЦИК начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов.

Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

"Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я как председатель Халк маслахаты (верхняя палата парламента Туркменистана) намерен далее направить в эту область", - сказал президент.

Лидер Туркменистана добавил, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года) и теперь хочет обсудить непростое решение о себе, к которому пришел.

Он поручил ЦИК начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов.

Почетные старейшины поддержали решение президента Бердымухамедова привлечь молодые кадры к руководству страной.

Когда планируются внеочередные выборы, пока не известно.

Отметим, Гурбангулы Бердымухамедов занимает должность президента 15 лет.

В настоящее время в правительстве Туркменистана пост вице-премьера занимает сын президента Сердар Бердымухамедов, курирующий финансово-экономический комплекс с июля 2021 года.

Автор:
Светлана Манько