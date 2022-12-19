ФІФА і УЄФА офіційно попередили Україну про виключення з міжнародних організацій, - лист

Через факти тиску на членів Виконкому УАФ, на керівництво Асоціації та її регіональних представників, ФІФА і УЄФА офіційно попередили Україну про виключення. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав віце-президент Української асоціації футболу Олег Протасов. Він опублікував відповідний лист.

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Він уточнив, що зараз відбуваються спроби провести засідання Виконкому УАФ 20 грудня на основі підробних протоколів та підписів.

"З такими брудними методами приниження української футбольної спільноти я особисто стикаюся вперше. Будучи першим віцепрезидентом УАФ, поважаючи футбольні правила, якими регламентована діяльність ФІФА, УЄФА та національних футбольних асоціацій, я інформував міжнародні футбольні органи про наміри третіх сил вчинити буквально рейдерське захоплення влади в українському Будинку футболу. Очікувано, закривати очі на спроби провести незаконні вибори в УАФ світова футбольна спільнота не може і не буде. І справа не в Павелко чи в Протасові. Справа в тім, що членство національних футбольних асоціацій у міжнародних органах гарантується виключно неухильним дотриманням статутів УЄФА та ФІФА, а відповідно - незалежністю діяльності національних футбольних структур. Будь-яке порушення цього правила "може призвести до призупинення членства УАФ у ФІФА та УЄФА відповідно до ст. 16 Статуту ФІФА та ст. 9 Статуту УЄФА". На цьому наголошують самі організації у листі, що публікую в цьому дописі", - написав Протасов.

Він додав, що сподівається на припинення знищення авторитету українського футболу.

"…не можна вбивати УАФ - а це сотні тисяч гравців (дорослих, юніорів, дітей) тренерів, арбітрів по всій країні - на вимогу якогось з клерків чи то в Офісі президента, чи то ще де інде. Давайте поважати заслуги футбольної України, а не знищувати її репутацію. Для цього потрібно дуже мало - повага до світових правил функціонування футболу та виконання вимог футбольних Статутів. Тим більше, що понад 30 років Незалежності України нам це вдавалося", - написав Протасов.

Раніше стало відомо, про те, що вибори в УАФ намагаються провести за "інструкціями" "згори" і через "віртуальний виконком". Посаду президента у такий сумнівний спосіб нібито має обійняти Андрій Шевченко. Кандидатом на вибори останнього вже висунув скандальний "регіонал" Віктор Межейко.

За даними журналіста Костянтина Андріюка, Шевченка у спосіб тиску на представників УАФ хоче зробити президентом Банкова.