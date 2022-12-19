ФИФА и УЕФА официально предупредили Украину об исключениях из международных организаций, - письмо

Из-за фактов давления на членов Исполкома УАФ, руководство Ассоциации и ее региональных представителей, ФИФА и УЕФА официально предупредили Украину об исключении. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов. Он опубликовал соответствующее письмо.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Он уточнил, что сейчас проходят попытки провести заседание Исполкома УАФ 20 декабря на основе поддельных протоколов и подписей.

"С такими грязными методами унижения украинского футбольного сообщества я лично сталкиваюсь впервые. Будучи первым вице-президентом УАФ, уважая футбольные правила, которыми регламентирована деятельность ФИФА, УЕФА и национальных футбольных ассоциаций, я информировал международные футбольные органы о намерениях третьих сил совершить буквально. Дома футбола Ожидано, закрывать глаза на попытки провести незаконные выборы в УАФ мировое футбольное сообщество не может и не будет И дело не в Павелко или Протасове Дело в том, что членство национальных футбольных ассоциаций в международных органах гарантируется исключительно неукоснительным соблюдением уставов УЕФА и ФИФА, а соответственно - независимостью деятельности национальных футбольных структур Любое нарушение этого правила может привести к приостановлению членства УАФ в ФИФА и УЕФА в соответствии со ст. 16 Устава ФИФА и ст. 9 Устава УЕФА". Это подчеркивают сами организации в письме, которое публикую в этом сообщении", - написал Протасов.

Он добавил, что надеется на прекращение уничтожения авторитета украинского футбола.

"…нельзя убивать УАФ - а это сотни тысяч игроков (взрослых, юниоров, детей) тренеров, арбитров по всей стране - по требованию какого-то из клерков то ли в Офисе президента, то ли еще где-нибудь. Давайте уважать заслуги футбольной Украины, а не уничтожать ее репутацию. Для этого нужно очень мало - уважение мировых правил функционирования футбола и выполнения требований футбольных Уставов. Тем более что более 30 лет Независимости Украины нам это удавалось", - написал Протасов.

Ранее стало известно, что выборы в УАФ пытаются провести по "инструкциям" "сверху" и через "виртуальный исполком". Пост президента таким сомнительным способом якобы должен обнять Андрей Шевченко. Кандидатом на выборы последнего выдвинул скандальный "регионал" Виктор Межейко.

По данным журналиста Константина Андриюка, Шевченко способом давления на представителей УАФ хочет сделать президентом Банкова.