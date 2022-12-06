Уголовное давление на президента УАФ организовано на уровне Офиса президента, - журналист Андриюк

Спортивный журналист Константин Андриюк рассказал, кто открывал уголовные дела против президента УАФ Андрея Павелко в 2018 году, а кто давит на него сейчас. Об этом Андреюк рассказал в интервью Tribuna.

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"Скажу честно, если в 2018 году, когда эти дела завели, была война Андрея Павелко и Григория Суркиса, то сейчас это 100% не Суркисы. Это не отбеливание братьев, просто им не удалось сбить Павелко — ни через следственную комиссию Верховной Рады, ни через информационную войну, ни через открытые дела… Не смогли, какие бы ресурсы не использовали — значит, у Павелка были более сильные связи и козыри.

…Поэтому у меня есть подозрение, что все это на самом высоком уровне, на уровне Офиса президента. Но я не знаю, почему это произошло. Зеленский же никогда не интересовался футболом", - отметил Константин Андриюк.

Таким образом, он подтвердил версию адвокатов Павелка, которые неоднократно заявляли о политическом характере преследования главы УАФ. Андриюк также выразил мнение, что все дела против Павелко будут сразу закрыты, как только он уйдет с поста.

“Мой прогноз таков – как только Павелко сдаст полномочия, все уголовные дела против него сразу утихнут. Его никто сажать не будет. Главная идея – сбить его с должности”, - сказал журналист.

Как известно, уголовные производства, в которых сейчас сотрудникам УАФ резко начали вручать подозрения, действительно были открыты еще при президентстве Порошенко - в 2018 году. За 4 года у них не смогли доказать вины Павелко, о чем информировал САП. По закону, дело Павелко вообще должно быть закрыто еще в 2020 году .