По закону уголовное дело Павелко должны были закрыть еще в 2020 году, - юрист

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Согласно действующему законодательству Украины, если в уголовном производстве по тяжкому или особо тяжкому преступлению за восемнадцать месяцев следствия ни одному лицу не было уведомлено о подозрении, то такое производство закрывают. Поэтому "дело" против президента УАФ Андрея Павелко, которое расследовалось с 2018 года, должно быть закрыто еще в 2020 году. Однако сейчас понятно, что за него просто "взялись серьезно из-за отказа освободить место Президента УАФ".

Об этом в блоге пишет юрист, генерал юстиции Василий Вовк.

"Где разгуливало указанное уголовное производство более 4-х лет, каким образом, по чьему решению и на каком основании оказалось у следователей национальной полиции?"

Более того. В соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины следователь прокурор обязан закрыть уголовное производство по тяжкому или особо тяжкому преступлению, если с момента внесения сведений в ЕРДР прошло восемнадцать месяцев и ни одному лицу не было сообщено о подозрении.

Почему уголовное производство № 5201000000000589 от 07 июня 2018 года по выполнению требований закона не было закрыто 07 января 2020 года?", - написал Вовк.

Напомним, что "дело Павелко" детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) расследовали три года и "пришли к выводу о невиновности Павелка".

После этого дело передали в Нацполицию, где она пролежала больше года. За это время в производстве новые следственные действия с представителями УАФ не проводились, однако вдруг появились подозрения.

В УАФ уголовное давление на их представителей называют заказным и осуществляемым с помощью админресурсов в интересах пророссийских сил.