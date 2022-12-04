За законом, кримінальну справу Павелка мали закрити ще у 2020 році, - юрист

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Згідно з чинним законодавством України, якщо у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину за вісімнадцять місяців слідства жодній особі не було повідомлено про підозру, то таке провадження закривають. Тому "справа" проти президента УАФ Андрія Павелка, яка розслідувалася з 2018 року, мала би бути закрита ще у 2020 році. Однак зараз зрозуміло, що за нього просто "взялися серйозно через відмову звільнити місце Президента УАФ.

Про це у блозі пишe юрист, генерал юстиції Василь Вовк.

"Де розгулювало вказане кримінальне провадження більше 4-х років, яким чином, за чиїм рішенням і на якій підставі опинилося у слідчих національної поліції?

Більш того. Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України слідчий, прокурор зобов’язані закрити кримінальне провадження щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину, якщо з моменту внесення відомостей до ЄРДР пройшло вісімнадцять місяців й жодній особі не було повідомлено про підозру.

Чому кримінальне провадження № 5201000000000589 від 07 червня 2018 року на виконання вимог закону не було закрито 07 січня 2020 року?", - написав Вовк.

Нагадаємо, що "справу Павелка" детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) розслідували три роки і "дійшли висновку про невинуватість Павелка".

Після цього справу передали в Нацполіцію, де вона пролежала понад рік. За цей час у провадженні нові слідчі дії з представниками УАФ не проводилися, однак раптом з'явилися підозри.

В УАФ кримінальний тиск на їх представників називають замовним і таким, що здійснюється за допомогою адмінресурсів в інтересах проросійських сил