Прокуроров по делу "завода Павелка" поймали на подделке доказательств: будут расследовать эти факты ДБР, - адвокат

Со стороны сотрудников прокуратуры по делу о строительстве завода УАФ для производства искусственной футбольной травы обнаружена подделка (фальсификация) доказательств. Об этом в зале суда сообщил адвокат - Сергей Бойко, пишут "Українські новини".

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"Согласно ст. 276 УПК Украины уведомление о подозрении осуществляется в случае наличия достаточных доказательств для подозрения. Стороной обвинения в подтверждение ходатайства добавлены материалы НСРД, которые на самом деле вообще не производились. Никакая информация с электронных ящиков должностных лиц Ассоциации не снималась. Зато в сети Интернет были изложены фейковые переписки, которые якобы принадлежат должностным лицам УАФ", - отметил адвокат.

Однако, несмотря на отсутствие НСРД, сторона обвинения все равно пыталась приобщить к материалам дела незаконный рапорт от 01.06.2020 г. начальника 2 сектора 5 отдела 1 управления ГУ БКОЗ СБУ Солоджука В.В.

"Этот рапорт вообще "возник" в рамках другого уголовного производства… Такое доказательство недопустимо, поскольку кроме всего прочего банально не отвечает требованиям закона даже в части его получения и использования", - отметил юрист.

Он также акцентировал на том, что следователи и прокуроры в указанном уголовном производстве осуществили фальсификацию доказательства, выдавая его как полученный в ходе проведения НСРД, хотя это неправда.

По утверждению адвокатов УАФ, такие действия следователей и прокурора могут подпадать под квалификацию ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ст. 358 (подделка документов) и ст. 384 (введение в заблуждение суда) Уголовного кодекса Украины.

Соответствующее заявление уже подано в ДБР, расследование по этим фактам начато.

Согласно уголовно-процессуальному законодательству, необоснованное подозрение и сфальсифицированные доказательства не могут быть основаниями для удовлетворения ходатайства об избрании меры пресечения.

Как известно, сообщение о подозрении по так называемому делу "завода УАФ" получили генсек Ассоциации Юрий Записоцкий и президент УАФ Андрей Павелко. Меру меры пресечения Юрию Записоцкому избрали вчера: суд удовлетворил ходатайство прокурора лишь частично, назначив арест с возможностью внесения залога в размере 9,8 млн грн.

Как сообщалось ранее, по делу "травяного завода УАФ" следствие скрыло документы о денежном платеже, совершенном в пользу итальянского арбитра Пьерлуиджи Коллины. Его наличие опровергает все обвинения прокуроров по поводу переплат со стороны УАФ при строительстве завода.

В общем, уголовное преследование сотрудников УАФ называют заказным и связывают его с отдельными пророссийскими депутатами от партии ОПЗЖ. Тем более что прокурор по делу - Иван Ковалев действительно раньше был обвинен в связях с Григорием Суркисом и взяточничестве.