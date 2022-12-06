Кримінальний тиск на президента УАФ організований на рівні Офісу президента, - журналіст Андріюк

Спортивний журналіст Костянтин Андріюк розповів, хто відкривав кримінальні справи на президента УАФ Андрія Павелка у 2018 році, а хто тисне на нього зараз. Про це Андріюк розповів в інтерв’ю Tribuna.

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"Скажу чесно, якщо у 2018 році, коли ці справи завели, була війна Андрія Павелка і Григорія Суркіса, то зараз це 100% не Суркіси. Це не відбілювання братів, просто їм не вдалось збити Павелка — ні через слідчу комісію Верховної Ради, ні через інформаційну війну, ні через відкриті справи. Не змогли, які б ресурси не використовували — значить у Павелка були сильніші звʼязки та козирі.

…Тому в мене є підозра, що все це на найвищому рівні, на рівні Офісу президента. Але я не знаю, чому це сталось. Зеленський же ж ніколи не цікавився футболом", - зазначив Костянтин Андріюк.

Таким чином він підтвердив версію адвокатів Павелка, які неодноразово заявляли про політичний характер переслідування очільника УАФ. Андріюк також висловив думку, що усі справи проти Павелка будуть одразу закриті, як тільки він піде з посади.

“Мій прогноз такий – як тільки Павелко складе повноваження, всі кримінальні справи проти нього відразу затихнуть. Його ніхто садити не буде. Головна ідея – збити його з посади”, - сказав журналіст.

Як відомо, кримінальні провадження, в яких зараз співробітникам УАФ різко почали вручати підозри, дійсно були відкриті ще за часів президентства Порошенка - у 2018 році. За 4 роки в них не змогли довести вини Павелка, про що інформував САП. За законом, справа Павелка, взагалі, мала б бути закрита ще у 2020 році.