Колишня заступниця Умєрова у Фонді держмайна стала новим держсекретарем Міноборони

22 вересня під час засідання уряду Кабмін вирішив призначити на посаду державного секретаря Міністерства оборони України Дараган Людмилу Віталіївну.

Про це повідомляє Уряд online.

Зазначимо, що Людмила Дараган 5 липня 2023 року була призначена на посаду заступника голови Фонду державного майна України. До цього - була керівником апарату Фонду.

З 2019 по 2022 рік працювала Державним секретарем Міністерства у справах ветеранів України, де вибудувала ефективну організаційну систему функціонування апарату міністерства та налагодила систему організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

Окрім цього, уряд також призначив заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Гвоздяр Ганну та звільнив з посади державного секретаря Міністерства у справах ветеранів України Загайного Віталія.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 18 серпня звільнив всіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства.