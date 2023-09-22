Бывшая заместитель Умерова в Фонде госимущества стала новым госсекретарем Минобороны

22 сентября во время заседания правительства Кабмин решил назначить на должность государственного секретаря Министерства обороны Украины Дараган Людмилу Витальевну.

Об этом сообщает "Уряд online".

Людмила Дараган 5 июля 2023 года была назначена на должность заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины. До этого – она была руководителем аппарата Фонда.

С 2019 по 2022 г. работала Государственным секретарем Министерства по делам ветеранов Украины, где выстроила эффективную организационную систему функционирования аппарата министерства и наладила систему организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих.

Кроме этого, правительство также назначило заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Гвоздяр Анну и уволило с должности государственного секретаря Министерства по делам ветеранов Украины Загайного Виталия.

Напомним, Кабинет министров Украины на своем заседании 18 августа уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства.