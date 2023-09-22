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Бывшая заместитель Умерова в Фонде госимущества стала новым госсекретарем Минобороны

Бывшая заместитель Умерова в Фонде госимущества стала новым госсекретарем Минобороны
Людмила Дараган. Фото: пресс-служба ФГИУ

22 сентября во время заседания правительства Кабмин решил назначить на должность государственного секретаря Министерства обороны Украины Дараган Людмилу Витальевну.

Об этом сообщает "Уряд online".

Людмила Дараган 5 июля 2023 года была назначена на должность заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины. До этого – она была руководителем аппарата Фонда.

С 2019 по 2022 г. работала Государственным секретарем Министерства по делам ветеранов Украины, где выстроила эффективную организационную систему функционирования аппарата министерства и наладила систему организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих.

Кроме этого, правительство также назначило заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Гвоздяр Анну и уволило с должности государственного секретаря Министерства по делам ветеранов Украины Загайного Виталия.

Напомним, Кабинет министров Украины на своем заседании 18 августа уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства.

Автор:
Татьяна Гойденко