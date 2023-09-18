Правительство уволило всех заместителей министра обороны

Кабинет министров Украины на своем заседании 18 августа уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, Кабмин уволил:

1. Гаврилова Владимира Валериановича с должности замминистра обороны Украины;

2. Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя министра обороны Украины;

3. Маляр Анну Васильевну с должности заместителя министра обороны Украины;

4. Шарапова Дениса Александровича с должности замминистра обороны Украины;

5. Шевченко Андрея Витальевича с должности заместителя министра обороны Украины по европейской интеграции;

6. Дейнегу Виталия Олеговича с должности заместителя министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;

7. Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

Напомним, что Верховная Рада 6 сентября поддержала представление президента Владимира Зеленского на назначение Умерова министром обороны. Накануне с этой должности уволили Алексея Резникова, занимавшего ее в течение всего периода полномасштабной войны с Россией (с 4 ноября 2021 г.).

В свою очередь Умеров до нынешнего назначения в течение года занимал должность председателя Фонда государственного имущества, а до этого в течение трех лет был депутатом Рады от "Голоса" .