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Уряд звільнив всіх заступників міністра оборони
Кабінет міністрів України на своєму засіданні 18 серпня звільнив всіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства.
Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.
За його словами, Кабмін звільнив:
1. Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника міністра оборони України;Підписуйтеся на наш YouTube канал
2. Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника міністра оборони України;
3. Маляр Ганну Василівну з посади заступника міністра оборони України;
4. Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника міністра оборони України;
5. Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції;
6. Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
7. Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України.
Нагадаємо, що Рада 6 вересня підтримала подання президента Володимира Зеленського на призначення Умерова міністром оборони. Напередодні з цієї посади було звільнено Олексія Резнікова, який займав її протягом усього періоду повномасштабної війни з Росією (з 4 листопада 2021 року).
У свою чергу Умеров до нинішнього призначення протягом року обіймав посаду голови Фонду державного майна, а до цього протягом трьох років був депутатом Ради від "Голосу".