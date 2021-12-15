Кому $1 млн? Как "получить" деньги без регистрации, расписок и смс и при чем здесь политический "развод"

Мы давно привыкли, что методы борьбы с политическими оппонентами в Украине порой приобретают самые причудливые формы: от банальных манипуляций и безосновательных обвинений до придумывания самых фантастических историй с целью дискредитации людей. Но одно дело, когда всяческие несуразицы разгоняют через СМИ и соцсети, и совсем другое, когда правоохранительные органы пытаются использовать в этой борьбе и вынуждают расследовать настолько неправдоподобные обвинения, что диву даешься.

Вот скажите, сколько денег вы готовы доверить малознакомому человеку без расписок, залога, просто так, "под честное слово". 100 гривен? 1 000 гривен? 10 000 гривен? Безусловно, конкретные суммы у всех будут отличаться, но в целом порядок цифр вряд ли будет очень большим (если речь идет не о лечении или других экстренных случаях). А дадите ли вы знакомому "под честное слово" $200 тысяч, $300 тысяч, $1 млн? Вряд ли кто-то в здравом уме так поступит. Независимо от уровня достатка.

Тем не менее, именно на расследование такой несуразицы вынуждены были потратить украинские правоохранители не один месяц своей работы. А теперь подробнее.

Летом 2020 года в Национальную полицию поступила жалоба из Центральной избирательной комиссии о том, что у одного из потенциальных кандидатов в депутаты могут быть поддельные паспорта и он мог незаконно пересекать границу. Безусловно, ситуация удивительная и достаточно резонансная, чтобы привлечь внимание общественности. Понятно, что быстро такие обвинения правоохранители расследовать не смогли, но их стало достаточно, чтобы ЦИК отказал этому человеку в регистрации депутатом. Речь идет о Дмитрии Торнере.

Однако политическим противникам оказалось недостаточно того, что Торнера отстранили от участия в выборах. Они задействовали административные, финансовые и информационные ресурсы, чтобы усилить давление и максимально "попугать" его уголовным преследованием, судом и розыском. Впрочем, даже организаторам "дела паспортов" достаточно быстро стало ясно: перспектив у дела особых нет, обвинения очень быстро рассыплются. И вот тут очень неожиданно и "совершенно случайно" возникают новые обвинения.

Якобы более 10 лет назад футболист Сергей Нагорняк дал Дмитрию Торнеру (на тот момент Дмитрию Некрасову) $1,35 млн, а последний эту сумму не вернул. Просто потрясающе. Человек 10 лет ждал и верил, что ему вернут деньги, и вдруг именно летом 2019 года, ни раньше, ни позже, совершенно случайно решил, что пора жаловаться. Какое удивительное совпадение!

Еще более удивительным становится, когда узнаешь, как же так получилось, что Сергей Нагорняк якобы доверил свои деньги Дмитрию Торнеру. Дело в том, что Нагорняк дружил с известным футбольным тренером Вячеславом Грозным, на чьей дочери Юлии Грозной Дмитрий женился в сентябре 2007 года. Через Грозных они и познакомились.

И тут же Нагорняк побежал отдавать деньги новому знакомому. Нет, серьезно, с его же слов, уже в октябре 2007 года он дал Торнеру $300 тысяч, чтобы вложить в некое "дело" с перспективой получать 25% годовых. И в дальнейшем продолжал отдавать ему деньги аж до августа 2010 года, к тому времени вроде как передал $1,35 млн.

Кто может это подтвердить? Жена Нагорняка. Всё. Больше ни одна живая душа об этом не знала. Никаких документов, расписок или чего-то подобного с Торнера он не брал. И 10 лет ждал, когда же ему вернут деньги, прежде чем обратиться к правоохранителям.

А хотите еще больше абсурда? Чтобы хоть как-то оправдать изначально несостоятельные претензии к Дмитрию Торнеру по поводу смены фамилии, "потерпевший" придумал новую легенду: якобы вся эта история со сменой паспортов была придумана исключительно для того, чтобы лишить его денег. Какие там Фирташи, Джулиани, Додоны. Все ради Нагорняка!

Нет, серьезно, можно ли придумать более абсурдную историю? Вот и прокурор Самир Аллахвердиев решил, что все эти обвинения – выдумка чистой воды, и в августе 2020 года закрыл производство в отношении Торнера, поскольку сколь-нибудь логично и доказательно связать все это в одну историю не получается. Отдельно прокурор отметил: вопросы получения и возвращения займа, если даже такой имел место быть, регулируются не уголовным, а гражданским законодательством.

Тем не менее, господин Нагорняк почему-то продолжил настаивать на уголовном преследовании и обжаловал в суде решение прокурора о закрытии уголовного производства. Напрашивается логический вывод: приоритет тут явно не возвращение денег, а желание создать проблемы Дмитрию Торнеру. Но, в принципе, на ровном месте "заработать" $1,35 млн, замарав и свое, и чужое имя, тоже неплохо. Тем не менее, Печерский суд это желание не поддержал и в возобновлении дела отказал.

И, казалось бы, история закончилась, правоохранительные органы перестанут тратить время на изучение чьих-то выдумок. Но нет. Неожиданно в октябре 2021 года выходит "журналистское расследование" о Дмитрии Торнере, основанное на одной фотографии восьмимесячной давности. В расследовании не вскрываются новые факты о нем, а просто в очередной раз "пережевываются" старые истории, запущенные еще в 2019 году, давно известные правоохранителям, изученные и закрытые.

Создается общественный резонанс, о Дмитрии Торнере опять начинают говорить, и опять же "совершенно случайно" Нагорняк обращается в апелляционный суд с очередным требованием возобновить расследование. Очередное невероятное совпадение! И в этот раз суд, на фоне резонанса, соглашается "поднять" производство из архивов.

Что дальше? Думаю, все будет весьма предсказуемо: правоохранители вынуждены будут опять потратить время, перебрать всю ту фантастику, о которой писалось выше, и закрыть производство за отсутствием состава преступления.

Кто от этого выиграет? Да никто. Ну, может, только люди, инициировавшие расследование против Дмитрия Торнера, будут какое-то время получать некое извращенное моральное удовлетворение. Ведь совершенно ясно, что подобные манипуляции не появляются сами по себе. За ними стоят конкретные люди с конкретными фамилиями, которые платили конкретные суммы за то, чтобы продвигать это дело. На сегодняшний день есть определенная информация, которая может на них указывать. Но это предмет для дополнительных проверок и следующих публикаций.