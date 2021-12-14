Луценко и Богдан могут быть причастны к рейдерству соевой фабрики — СМИ

14 декабря 2020 был признан неплатежеспособным "Мисто банк", факторами, которые "положили" банк, мог стать захват фабрики "Каховка Протеин-Агро" и позиция НБУ, который не учел актив в капитале банка, несмотря на суды и дела по факту захвата актива. Юрий Луценко и Андрей Богдан могут быть связаны с этой ситуацией. Об этом говорится в материале "Апострофа".

"Андрей Богдан был партнером братьев Сегаль– экс-владельцев банка "Надра", а сотрудники ГПУ Луценко принимали участие в ее захвате. Сегали были сняты с розыска Интерпола, где находились по обвинению в хищении средств из банка "Надра".Звеном между Сегалями и Луценко мог быть Андрей Богдан, который с октября 2018 по апрель 2019 приходил в ГПУ не менее 16 раз", — сообщает издание.

Братья Сегаль купили банк "Надра" в 1997 году. На средства кредита "Надр" была построена фабрика в Новой Каховке. Но данным "Апострофа", в 2008 банк "Надра" получил от НБУ рефинансирование на 7,1 млрд грн, и Сегали занялись выводом средств из банка. Это стало причиной объявления их в розыск. Сегали выехали из Украины в 2009. Фабрика и другие предприятия Сегалей, перестали обслуживать кредиты "Надра". Аудит банка выявил, что Сегали похитили из "Надра" около 6 млрд грн. "Надра" начал борьбу за активы, в том числе за фабрику. "Надра" на торгах признали покупателем фабрики. В 2015 фабрика стала залогом по кредиту в "Мисто банке". В 2017 "Мисто банк" сдал фабрику в аренду "Каховка Протеин Агро" (это право не оспорено).

"В 2015 Сегали начали атаку на собственников фабрики. Журналисты считают, что ей мог руководить Андрей Богдан, который представлял интересы офшора "Весдикс Инвестментс" Сегалей. Компания подала ряд исков, которые оценены как "диверсии" -с нарушением подсудности, пропуском сроков. В атаке заметили офшор, связанный с Богданом - "Айдельберг ресорсис ИНК". Компания заявила, что занимала владельцам фабрики 125 млн грн. В феврале 2016 в суде признали "Каховка Пром-Агро" Сегалей владельцами конфискованного имущества. Судья Сивакова назвала вердикт Хозсуда Херсонской области, на основании которого были проведены торги по продаже фабрики, "незаконным". Как писали журналисты, Богдан был адвокатом мужа судьи Сиваковой. В 2018 решение Сиваковой утвердила судья Катеринчук, которую "ЧЕСНО" включило в антирейтинг судей", — говорится в материале "Апострофа".

В январе 2018 года людей в балаклавах на фабрику приводил следователь ГПУ. Как отмечаеся в статье, в январе 2018 годаон передал комплекс фабрики "на хранение" предприятию "Каховка Пром-агро"-банкрота с 2011 года.

"В 2020 Минюст издал приказ об отмене регистрации права собственности "Мисто банка" на фабрику. Банк оспорил решение в суде. "Каховка Пром-агро" Сегалей "продала" фабрику компании "Солия". "Мисто банк" обратился в полицию. 20 октября 2020 на фабрику наложили арест, но в Печерском суде арест сняли", - рассказывает "Апостроф".

Суд учредителей "Мисто банка" с НБУ о неправомерности решения о выведении банка с рынка продолжается - банк оспаривает решения руководства НБУ. Что касается соевой фабрики в Новой Каховке, то за ее захват никто не понес ответственности, пишут авторы материала.