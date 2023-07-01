Прем'єр Іспанії анонсував новий пакет допомоги Україні

Перебуваючи з візитом у Києві 1 червня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив перед українськис парламентом і пообіцяв новий пакет військової допомоги на 55 мільйонів євро.

Також Санчес наголосив, що Іспанія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, пише El Mundo.

"Я хотів вам сказати, що ми з вами і ми будемо стільки, скільки буде потрібно. Я хотів сказати вам, що ми підтримуватимемо Україну, незалежно від ціни", — сказав він перед тим, як оголосити про новий пакет допомоги 55 мільйонів євро для України.

Це вже третій візит прем'єр-міністра в Україну з початку війни. Він зазначив, що з моменту його першої промови перед Радою в лютому, в річницю вторгнення все змінилося, оскільки Україна зараз успішно контратакує, а ворог виявляє ознаки слабкості.

"Ми всі бачили події минулого тижня. Вони говорять самі за себе", - сказав він, маючи на увазі невдалий заколот під керівництвом лідера групи найманців Вагнера Євгена Пригожина.

Нагадаємо, 1 липня до Києва прибув прем'єр-міністр країни Педро Санчес. У нього запланована зустріч Володимиром Зеленським.

З 1 липня Іспанія розпочала піврічне головування в Раді Європейського Союзу.