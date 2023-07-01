До України прибув прем’єр Іспанії

У суботу, 1 липня в перший день головування Іспанії в Раді ЄС до Києва прибув прем'єр-міністр країни Педро Санчес. У нього запланована зустріч Володимиром Зеленським.

Про це Санчес повідомив у Twitter. Очільник іспанського уряду опублікував відео з вокзалу у Києві, де його зустріла українська делегація.

Ya en Kyiv.



He querido que el primer acto de la Presidencia española del Consejo de la UE, sea en Ucrania junto a @ZelenskyyUa.



Trasladaré a su Gobierno y al Parlamento toda la solidaridad europea.



Mantendremos el apoyo al pueblo ucraniano hasta que la paz regrese a Europa. pic.twitter.com/bPcvnYxNZZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 1, 2023

"Я хотів, щоб перший день головування Іспанії в Раді ЄС відбувся в Україні разом з Зеленським. Усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту", - написав він.

Це вже не перший візит Санчеса в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Перед важливим візитом до Києва прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса Володимир Зеленський поговорив з іспанськими журналістами.

У інрерв'ю він сказав, що саме з візиту до України Мадрид розпочинає своє піврічне головування в ЄС.

"Для нас це будуть визначальні шість місяців щодо початку переговорів про вступ. Розраховуємо в цьому на підтримку Іспанії. Ми маємо спільне завдання: працювати з країнами Латинської Америки та залучити якомога більше з них до реалізації нашої Формули миру", - заначив Зеленський.