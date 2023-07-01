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До України прибув прем’єр Іспанії

До України прибув прем’єр Іспанії
Це вже не перший візит Санчеса в Україну. Фото: скріншот з відео

У суботу, 1 липня в перший день головування Іспанії в Раді ЄС до Києва прибув прем'єр-міністр країни Педро Санчес. У нього запланована зустріч Володимиром Зеленським.

Про це Санчес повідомив у Twitter. Очільник іспанського уряду опублікував відео з вокзалу у Києві, де його зустріла українська делегація.

"Я хотів, щоб перший день головування Іспанії в Раді ЄС відбувся в Україні разом з Зеленським. Усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту", - написав він.

Це вже не перший візит Санчеса в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Перед важливим візитом до Києва прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса Володимир Зеленський поговорив з іспанськими журналістами.

У інрерв'ю він сказав, що саме з візиту до України Мадрид розпочинає своє піврічне головування в ЄС.

"Для нас це будуть визначальні шість місяців щодо початку переговорів про вступ. Розраховуємо в цьому на підтримку Іспанії. Ми маємо спільне завдання: працювати з країнами Латинської Америки та залучити якомога більше з них до реалізації нашої Формули миру", - заначив Зеленський. 

Автор:
Тетяна Гойденко