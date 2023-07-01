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В Украину прибыл премьер Испании
В субботу, 1 июля, в первый день председательства Испании в Совете ЕС в Киев прибыл премьер-министр страны Педро Санчес. У него запланирована встреча Владимиром Зеленским.
Об этом Санчес сообщил в Twitter. Глава испанского правительства опубликовал видео с вокзала в Киеве, где его встретила украинская делегация.
"Я хотел, чтобы первый день председательства Испании в Совете ЕС состоялся в Украине вместе с Зеленским. Всю европейскую солидарность я передаю вашему правительству и парламенту", – написал он.
Это уже не первый визит Санчеса в Украину с начала полномасштабного вторжения России.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Перед важным визитом в Киев премьер-министра Испании Педро Санчеса Владимир Зеленский побеседовал с испанскими журналистами.
В интервью он сказал, что именно с визита в Украину Мадрид начинает свое полугодовое председательство в ЕС.
"Для нас это будут определяющие шесть месяцев относительно начала переговоров о вступлении. Рассчитываем в этом на поддержку Испании. У нас есть общая задача: работать со странами Латинской Америки и привлечь как можно больше из них к реализации нашей Формулы мира", - отметил Зеленский.