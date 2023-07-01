В Украину прибыл премьер Испании

В субботу, 1 июля, в первый день председательства Испании в Совете ЕС в Киев прибыл премьер-министр страны Педро Санчес. У него запланирована встреча Владимиром Зеленским.

Об этом Санчес сообщил в Twitter. Глава испанского правительства опубликовал видео с вокзала в Киеве, где его встретила украинская делегация.

Ya en Kyiv.



He querido que el primer acto de la Presidencia española del Consejo de la UE, sea en Ucrania junto a @ZelenskyyUa.



Trasladaré a su Gobierno y al Parlamento toda la solidaridad europea.



Mantendremos el apoyo al pueblo ucraniano hasta que la paz regrese a Europa. pic.twitter.com/bPcvnYxNZZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 1, 2023

"Я хотел, чтобы первый день председательства Испании в Совете ЕС состоялся в Украине вместе с Зеленским. Всю европейскую солидарность я передаю вашему правительству и парламенту", – написал он.

Это уже не первый визит Санчеса в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Перед важным визитом в Киев премьер-министра Испании Педро Санчеса Владимир Зеленский побеседовал с испанскими журналистами.

В интервью он сказал, что именно с визита в Украину Мадрид начинает свое полугодовое председательство в ЕС.

"Для нас это будут определяющие шесть месяцев относительно начала переговоров о вступлении. Рассчитываем в этом на поддержку Испании. У нас есть общая задача: работать со странами Латинской Америки и привлечь как можно больше из них к реализации нашей Формулы мира", - отметил Зеленский.