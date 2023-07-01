Премьер Испании анонсировал новый пакет помощи Украине

Находясь с визитом в Киеве 1 июня премьер-министр Испании Педро Санчес выступил перед украинским парламентом и пообещал новый пакет военной помощи на 55 миллионов евро.

Также Санчес подчеркнул, что Испания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, пишет El Mundo.

"Я хотел вам сказать, что мы с вами и мы будем столько, сколько потребуется. Я хотел сказать вам, что мы будем поддерживать Украину, независимо от цены", — сказал он перед тем, как объявить о новом пакете помощи 55 миллионов евро для Украины.

Это уже третий визит премьер-министра в Украину с начала войны. Он отметил, что с момента его первой речи перед Радой в феврале в годовщину вторжения все изменилось, поскольку Украина сейчас успешно контратакует, а враг проявляет признаки слабости.

"Мы все видели события на прошлой неделе. Они говорят сами за себя", - сказал он, имея в виду неудачный мятеж под руководством лидера группы наемников Вагнера Евгения Пригожина.

Напомним, 1 июля в Киев прибыл премьер-министр страны Педро Санчес. У него запланирована встреча Владимиром Зеленским.

С 1 июля Испания начала полугодовое председательство в Совете Европейского Союза.