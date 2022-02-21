СМИ: Святослав Олейник, который попал под прицел НАБУ, год не появлялся на работе

С декабря 2020 года бывший глава и нынешний депутат Днепропетровского облсовета Святослав Олейник не посетил ни одного заседания областного совета. Возможно, это связано с тем, что на Олейника открыто несколько уголовных дел, которыми занимается НАБУ, сообщает "РБК-Украина".

Основные пункты претензий НАБУ к Святославу Олейнику — ложь в декларации, уклонение от налогов и масса коррупционных скандалов. Святослава Олейника также подозревают в том, что он скрывает свою недвижимость, используя подставных лиц.

"Одним из таких "подстав" стал руководитель компании Investment Service Ukraine Иван Герасименко (вместе с ним Олейник был конечным бенефициаром ООО "Украинские медиа системы" и ООО "Инвестмент Сервис Юкрейн"). По некоторым данным, на Герасименко оформлены несколько квартир в Киеве и Днепре, а также вилла в Одесской области.

Также в 2021 году Главное следственное управление Государственной фискальной службы также занялось гражданской женой Олейника Ириной Гуназой по статьям 209 "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" и 212 "уклонение от уплаты налогов, сборов". Святослав Олейник не задекларировал имущество своей гражданской жены Ирины Гуназы, но следователям стало известно, что она владеет множеством земельных участков в Днепропетровской и Киевской областях, Днепре, домовладениями в Днепре, нежилыми помещениями в Павлограде, а также компаниями, недвижимостью и имуществом в Словакии.

"Таким образом, гражданская жена Олейника владеет немалым количеством имущества, которое он не задекларировал. Как писало словацкое издание Finančné Noviny, Олейник рассматривает Словакию как "запасной аеродром" в случае проблем с украинскими налоговиками и правоохранителями", — отмечается в статье.

Кроме того, НАБУ внесло в реестр досудебных расследований уголовное производство по приватизации Аульской хлоропереливной станции, к которому как глава облсовета Святослав Олейник имел непосредственное отношение. Дело о приватизации "АХП" квалифицировали по 364 статье Уголовного кодекса — злоупотребление властью или служебным положением. Если вина Святослава Олейника будет доказана в суде, ему грозит 6 лет за решеткой.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло производство против бывшего главы Днепропетровского областного совета Святослава Олейника. Детективы заинтересовались имуществом чиновника, суммарная стоимость которого на 6,2 миллиона гривен превышает его максимальные доходы.