Тайвань розширив перелік підсанкційних товарів щодо Росії та Білорусі

Міністерство економіки Тайваню оголосило про перегляд і розширення списку товарів, які заборонено експортувати в Росію та Білорусь. Рішення було прийнято з метою запобігання їх використання у військових цілях.

Про це повідомляє Міністерство економіки Тайваню.

Reuters зазначає, що Тайвань засудив напад Росії на Україну і вже приєднався до санкцій, очолюваних Заходом. Це значною мірою символічно, оскільки між островом та Росією існує лише мінімальна пряма торгівля.

До оновленого переліку товарів, заборонених до експорту, Тайвань включив обладнання для виробництва напівпровідників, певні хімічні речовини та медикаменти.

Нові санкції Тайваню узгоджені з тими, що вже були оголошені Європейським союзом, США та іншими країнами, які зібрали уламки зброї з поля бою в Україні та склали список з електронних і механічних деталей, що широко використовуються в комерційних цілях та можуть бути використані для виробництва бойової зброї.

Ситуація в Україні викликала співчуття на Тайвані через те, що багато людей бачать паралелі між тим, що відбувається в європейській країні, і тим, що може статися, якщо Китай застосує силу, щоб поставити острів, який він вважає своєю територією, під свій контроль.

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