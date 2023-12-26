Тайвань расширил перечень подсанкционных товаров в отношении России и Беларуси

Министерство экономики Тайваня объявило о пересмотре и расширении списка товаров, запрещенных экспортировать в Россию и Беларусь. Решение было принято с целью предотвращения их использования в военных целях.

Об этом сообщает Министерство экономики Тайваня.

Reuters отмечает, что Тайвань осудил нападение России на Украину и уже присоединился к санкциям, возглавляемым Западом. Это в значительной степени символично, поскольку между островом и Россией существует только минимальная прямая торговля.

В обновленный список товаров, запрещенных к экспорту, Тайвань включил оборудование для производства полупроводников, определенные химические вещества и медикаменты.

Новые санкции Тайваня согласованы с уже объявленными Европейским союзом, США и другими странами, которые собрали обломки оружия с поля боя в Украине и составили список из электронных и механических деталей, которые широко используются в коммерческих целях и могут быть использованы для производства боевого оружия.

Ситуация в Украине вызвала соболезнования на Тайване из-за того, что многие проводят параллели между происходящим в европейской стране и тем, что может произойти, если Китай применит силу, чтобы поставить остров, который он считает своей территорией, под свой контроль.

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